PRF apreende 20 kg de cocaína escondidos em lataria de veículo no Sul do Piauí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta sexta-feira (15), 19,85 kg de pasta base de cocaína escondidos na lataria de um veículo. A apreensão ocorreu no município de Colônia do Gurgueia, localizado a 478 km de Teresina.

Foto: Divulgação/PRF



Segundo a PRF, o motorista, um homem de 58 anos que não teve a identidade revelada, conduzia um veículo do modelo GM/Zafira Expression. Durante busca realizada no veículo, foram encontrados, em compartimentos ocultos na lataria, 18 tabletes da droga.



A suspeita é de que a droga tenha vindo do centro-oeste do Brasil e tinha como destino final a cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, tendo o Piauí como rota.

Foto: Divulgação/PRF