Motorista morre em acidente grave após ultrapassagem proibida na BR-135

Um homem de 51 anos, ainda não identificado, morreu na manhã desta sexta-feira (15), em um grave acidente na BR-135, no município de Colônia do Gurgueia, a 478 km de Teresina.

Leia também: Caminhão colide contra veículos na BR 316, em Teresina

A vítima fatal conduzia um veículo do modelo Fiat Idea, sentido Eliseu Martins a Redenção do Gurgueia, quando foi surpreendido por outro veículo, um Jeep Renegade, realizando uma ultrapassagem proibida no sentido contrário.

Foto: Divulgação/PRF

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Jeep Renegade teria tentando ultrapassar uma carreta, enquanto o motorista do Fiat Idea, ao perceber a manobra de ultrapassagem do Jeep, tentou realizar uma manobra para a direita, para transitar no acostamento.

Contudo, o motorista do Jeep também fez a curva para o acostamento, momento em que os dois veículos colidiram frontalmente. Em seguida, o Jeep colidiu lateralmente com a carreta. Devido ao impacto, o Fiat Idea capotou, levando o condutor a óbito.

Foto: Divulgação/PRF



Até o momento, a PRF não informou o estado de saúde do motorista do Jeep Renegade. A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local colhendo informações sobre o acidente.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no