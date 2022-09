Dono de loja de som automotivo é preso por usar baterias furtadas de torres em Teresina

O proprietário de uma loja de som automotivo, identificado apenas com as iniciais A.L., foi preso na manhã desta quinta-feira (15), acusado de utilizar baterias furtadas de torres de comunicação de celular. O homem adaptava as baterias para a instalação de sons automotivos e os vendia em sua loja.

(Foto: Divulgação/PMPI)

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Piauí, a denúncia dos furtos partiu das operadoras de telefone. “Fomos procurados pelas pessoas responsáveis que denunciaram o furto de oito baterias. Começamos a investigar e a investigação nos levou até a loja do criminoso. Quando chegamos no local, já tinha uma bateria visível que seria instalada”, explica Erlon Viana, chefe de investigação do 22° Departamento de Polícia (DP).

A investigação também levou a equipe de polícia até a residência do homem, onde foram encontradas mais sete baterias. Segundo o chefe de investigação, o indivíduo ainda tentou negar o crime. “Ele veio com uma história de que terceiros tinham deixado essa bateria guardada para ele”, comenta.

O acusado já tinha passagem pela polícia em 2017, quando também foi autuado por receptação. A polícia acredita que as baterias que estavam em sua posse foram furtadas no último dia 7 de setembro, quando os criminosos teriam aproveitado o feriado para cometer o delito. O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Teresina e irá responder por receptação dolosa.

