Homem é mordido por cão ao tentar roubar casa e pede que vítimas o levem para o hospital

Um caso inusitado aconteceu na madrugada da última quinta-feira (08), no bairro Cerâmica Cil, zona Sul de Teresina. Um homem foi mordido por um cachorro enquanto tentava roubar uma residência durante a madrugada e, ao ser surpreendido pelos proprietários do imóvel, pediu que as vítimas o levassem ao hospital.

Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança da residência, é possível ver que o homem tenta fugir pela porta da cozinha e é atacado pelo cão. O cachorro, da raça Rusky Siberiano, morde a mão do suspeito. Após lutar com o cão, o homem consegue fechar a porta e o animal fica trancado do lado de fora.

Nesse momento, os donos do imóvel acordam com o barulho e flagram o suspeito na cozinha. "Tem um monte de gente querendo me matar. O cachorro me mordeu, me leva pro hospital", diz o suspeito. Surpreso, o proprietário ajuda o bandido a sair da casa, enquanto a esposa segura a porta da cozinha para impedir que o cachorro ataque o bandido novamente. A reação repercutiu nas redes sociais.

A reportagem do O DIA tentou entrar em contato com o 17º BPM, responsável pelo policiamento da região, mas não obteve retorno.

