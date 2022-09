Em Timon, bandidos armados fazem arrastão em clínica e roubam 30 celulares

Dois homens armados invadiram uma clínica particular localizada no Centro de Timon e roubaram clientes e funcionários na manhã desta quarta-feira (14). Em um vídeo gravado por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que os bandidos abordam pacientes que se encontravam na sala de espera, revistando as vítimas e revirando as bolsas das clientes. Uma das vítimas está com uma criança de colo e tem a arma apontada na sua direção por diversas vezes.



Foto: Reprodução Nas imagens, os criminosos aparecem com capacetes na cabeça e com armas de fogo em punho. Enquanto um deles revista os pacientes na sala de espera, o outro entra nos consultórios e aborda os funcionários da clínica. Segundo a Guarda Municipal de Timon, na ação criminosos, os bandidos roubaram 30 celulares e R$ 2 mil em espécie. "Provavelmente eles são de Timon, porque, pelo que nos foi repassado pelos populares, a direção que eles saíram mostra que eles conhecem as vias de escapa que existem na cidade. Eles conhecem toda a dinâmica e funcionamento da clínica, eles já vinham observando para fazer esse arrastão", afirma o guarda municipal Cunha. Foto: Reprodução

Até o momento, os suspeitos de terem cometido o crime não foram capturados pela polícia. As autoridades policiais pedem que qualquer pessoa que tenha informações que possam levar à captura dos criminosos compareceram à Central de Flagrantes de Timon, localizada na BR-136, no bairro Parque Alvorada.





Com informações de Chico Filho.