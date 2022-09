Homem é baleado com três tiros no bairro Buenos Aires, em Teresina

Um homem identificado como Gilson Marcelino de Oliveira, 36 anos, foi alvejado com três disparos de arma de fogo na Avenida Duque de Caxias nas proximidades do bairro Buenos Aires, zona Norte de Teresina. O Crime aconteceu por volta das 22h desta quarta-feira (14).



A vítima foi socorrida por uma ambulância do SAMU e encaminhada para o HUT. Policiais do 9º BPM estiveram no local fazendo o isolamento enquanto os paramédicos chegavam. De acordo com subtenente Santos, a tentativa de homicídio teria sido praticada por dois homens em uma motocicleta.



Foto ilustrativa: Jailson Soares/O Dia

“Os populares nos relataram lá que ele estava em um bar quando foi surpreendido pelos executores. Eles já chegaram atirando. A princípio foi uma tentativa de execução, mas isso aí só quem vai poder dizer com certeza é a Polícia Civil. Os tiros atingiram ele nas costas, mas não souberam dizer se ele correu ou se ele estava de costas para os atiradores”, relatou o subtenente.

O caso foi encaminhado para o Distrito Policial da área.

