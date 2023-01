Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-316, zona Sul de Teresina

Um acidente ocorrido por volta das 19h desta segunda-feira (23) deixou duas pessoas feridas na BR-316, zona Sul de Teresina. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu entre os bairros Parque Piauí e Bela Vista.

De acordo com a PRF, um pedestre de 33 anos, que não teve a identidade revelada, atravessava a rodovia no sentido Parque Piauí ao Bela Vista, quando foi atropelado por uma motocicleta modelo Honda 160 Titan.

Foto: Reprodução

Com o impacto, a motocicleta tombou ocasionando a queda do condutor do veículo, um homem de 22 anos. As vítimas foram resgatadas por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Elas apresentavam apenas lesões leves.

A causa presumível para o acidente foi o fato do pedestre cruzar a pista fora da faixa. O condutor da motocicleta não realizou teste de bafômetro pois apresentava lesões no rosto.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Urgências de Teresina (HUT).





