Homem condenado por homicídio é recapturado cinco anos após fugir de presídio no Piauí

Um homem condenado por homicídio, que estava há cinco anos foragido da Colônia Agrícola Major César, em Altos, foi recapturado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 343, no município de Piripiri, no Norte do Piauí, na última sexta-feira (20). O homem de 28 anos não teve a identidade revelada.

Segundo a PRF, uma equipe estava realizando fiscalização na unidade operacional em Piripiri, quando abordou um homem de 28 anos que estava fazendo uso maconha próximo ao posto. Os agentes resolveram averiguar a identidade do indivíduo e descobriram que se tratava de um foragido da Justiça.

Foto: Divulgação / PRF

“O homem possuía em seu desfavor um mandado de prisão de recaptura, expedido no ano de 2020 pela Vara de Execuções Penais - Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. O mesmo estava foragido da penitenciária Colônia Agrícola Major César - CAMCO desde junho de 2018, onde cumpria pena pelo crime de Homicídio qualificado”, disse a PRF.

LEIA TAMBÉM: Detento que fugiu da Cadeia de Altos acusado de 20 estupros é recapturado

O condenado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Piripiri para as medidas legais. Foram constatadas as ocorrências de Porte de drogas para consumo pessoal e Falsa Identidade, além do cumprimento do mandado de prisão.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no