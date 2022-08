Duas pessoas morrem em acidente com moto no bairro Vale do Gavião

Um grave acidente que aconteceu na manhã deste domingo (21) deixou duas pessoas mortas no balão próximo ao Bairro Vale do Gavião, na zona Leste de Teresina. As vítimas são um homem e uma mulher ainda não identificados. Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) se encontram no local isolando a área.

Acidente ocorreu em um balão próximo ao Vale do Gavião - Foto: Divulgação/Polícia Militar

De acordo com o cabo Silva Santos, o piloto da moto teria perdido o controle do veículo e colidiu com um poste. As vítimas faleceram no local antes mesmo da chegada da ambulância do SAMU.

A polícia ainda não sabe informar o que teria causado a perda de controle da motocicleta por parte do piloto.





Aguarde mais informações.

