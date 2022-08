Motociclista morre após colidir com animal na BR 316

Um homem de 46 anos morreu no início da tarde desta segunda-feira (15/08) após colidir contra um animal na BR 316 no município de Picos, no Sul do Piauí. O serviço de resgate foi acionado, mas a vítima faleceu ainda no local do acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem seguia pilotando uma motocicleta pela rodovia federal no momento que um animal invadiu a via. O condutor não conseguiu desviar e colidiu violentamente.

Fonte: Divulgação / PRF

A motocicleta foi removida por familiares da vítima e o corpo levado para uma funerária. A área foi isolada para a realização da perícia criminal.

Acidente com ônibus e caminhão

Uma colisão entre um ônibus e um caminhão na BR 316, no município de Dom Expedito Lopes, no Sul do Piauí, deixou pelo menos 14 pessoas feridas . Um caminhão modelo Ford Cargo colidiu lateralmente com um ônibus modelo Mercedes Benz na altura do quilômetro 285 da BR-316. O ônibus vinha de Paulistana para Teresina.

