Dupla é assassinada com 46 tiros durante festa em casa de show no Poti Velho

Um duplo homicídio ocorrido na noite deste domingo (05) na zona Norte de Teresina chamou a atenção da polícia pela crueldade com que foi cometido. Dois homens foram assassinados com 46 disparos de arma de fogo por volta das 23 horas em uma casa de shows localizada na Rua Sapucaia do bairro Poti Velho. As vítimas foram identificadas como Francisco Wellington dos Santos, 25 anos, e Wanderson Silva Torres, 27 anos.



De acordo com o capitão Leodomir Costa, do 9º BPM, o duplo homicídio está relacionado com a briga pelo domínio do tráfico de drogas naquela região e foi praticado por três homens que chegaram ao local em um carro. Em conversa com a reportagem do Portalodia.com, ele deu mais detalhes da ocorrência.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

“As vítimas, a princípio, têm registros de passagens pela polícia por assaltos a residências e roubo a carros. Mas estas informações vão ser devidamente atestadas pela investigação da Polícia Civil. Foram 46 tiros de pistola Ponto 40 em um espaço de show onde estava acontecendo uma festa. Chegaram esses três elementos no carro, adentraram o estabelecimento e começaram a atirar nos alvos. Houve uma correria lá, mas os tiros foram direcionados só a eles”, explicou o capitão.

Os suspeitos fugiram após o crime e a PM fez diligências na região, mas nenhuma prisão relacionada ao caso foi efetuada ainda. A identificação pelas câmeras de segurança ficou prejudicada porque os criminosos estavam encapuzados. A informação é do comandante do 9º BPM, coronel Lacerda. As investigações seguirão sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

