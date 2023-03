Dupla é presa após assaltar hamburgueria e tentar fazer compras com cartão da vítima

Um casal foi preso na madrugada desta sexta-feira (10) após assaltar clientes em uma hamburgueria no bairro Vale Quem Tem, zona Leste de Teresina. A polícia conseguiu chegar até os suspeitos após eles tentarem fazer compras com os cartões de crédito das vítimas em estabelecimentos no bairro Mocambinho. No roubo à hamburgueria, eles ainda tomaram de assalto um veículo modelo Corolla, que foi recuperado horas depois no bairro Santa Sofia.



De acordo com o 9º BPM, era por volta de 00h30min quando os suspeitos chegaram ao estabelecimento no Vale Quem Tem em um carro acompanhados de outras pessoas em três motocicletas. Eles anunciaram o assalto, fizeram um arrastão no local e, na saída, roubaram o carro de uma mulher que chegava com a filha. A criança de 5 anos dormia no banco de trás e teve que ser retirada às pressas do veículo pela mãe.

Junto com o carro, os criminosos levaram também a bolsa da vítima contendo cartões e documentos pessoais, as joias que ela usava além de celulares de familiares. “A dupla entrou no carro enquanto os demais elementos tomavam outros pertences da vítima com o uso de ameaças e emprego de arma de fogo. Após recolherem as joias da mulher e o aparelho que estava na sua mãe, a vítima informou que reconheceu o suspeito de um outro assalto em que foi alvo”, diz a nota da PM.

Uma das motocicletas nas quais os suspeitos estavam foi abandonada em frente ao estabelecimento durante a fuga. A vítima chegou a rastrear a localização do próprio celular e informou à polícia que o aparelho se encontrava em uma residência do bairro Santa Sofia. O carro também possuía rastreador e a PM conseguiu localizá-lo nas proximidades do mesmo conjunto.



A vítima ainda chegou a receber uma notificação de compra com seu cartão de crédito. O alerta do banco mostrou o nome do estabelecimento localizado no bairro Mocambinho. Ao chegar ao local, a mulher reconheceu o casal que havia lhe roubado no Vale Quem Tem. Só então a vítima acionou a PM, que efetuou a prisão dos suspeitos.

Os demais assaltantes que participaram do roubo à hamburgueria no Vale Quem Tem ainda não foram localizados. Os presos e os pertences da vítima foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

