Policiais reagem a assalto e atiram contra suspeitos em Teresina; dois casos em 24h

Duas mulheres que integram a Polícia Militar sofreram tentativas de assalto na noite de ontem (08) e manhã de hoje (09), em Teresina. O primeiro caso foi registrado na região do bairro Teresina Sul, na noite desta quarta-feira (08). Uma sargento da PM do Piauí foi abordada por três criminosos ao sair de casa e trocou tiros com os indivíduos. Os três suspeitos ficaram baleados.

Em um áudio, a vítima afirma que os três elementos tentaram roubar o seu carro e fazer um arrastão na sua residência. Durante a ação criminosa, ela trocou tiros com os bandidos e conseguiu se esconder dentro de um quarto com o filho até a chegada da equipe do 17º Batalhão da PM.

"Estou precisando de apoio, [tem] três caras na minha casa. Tentaram tomar meu carro e fazer arrastão na minha casa. Eu troquei tiros com eles e conseguir sair. Estou dentro do quarto trancada com meu filho, não sei se eles levaram meu carro, não sei se baleei, estou precisando de ajuda urgente. A casa está toda aberta, estou trancada no quarto com meu filho, estou precisando de apoio", diz a sargento.

Após a tentativa de assalto, os três criminosos tentaram dar entrada no Hospital de Urgências de Teresina (HUT) em busca de atendimento médico, mas foram presos em flagrante por policiais do 17º BPM que faziam campana na unidade de saúde esperando a chegada dos envolvidos no crime. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram levados ao HUT por familiares.

Os três envolvidos no crime já têm diversas passagens pelo sistema prisional por envolvimento em roubos a carro e arrastões na região do Torquato Neto.

Segundo caso em menos de 24 horas

Uma outra mulher, cabo da Polícia Militar do Maranhão, também foi alvo de tentativa de assalto. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (09), no bairro Parque Piauí, também na zona Sul da Capital.

Na ocasião, o suspeito tentou roubar a cabo, que reagiu ao assalto e desferiu disparos de arma de fogo. O suspeito tentou fugir do local do crime a pé, mas foi preso em seguida por equipes do 6º Batalhão da PM. Ele não foi baleado.