Dupla é presa dentro de carro de aplicativo com pistola roubada da polícia

Dois homens ainda não identificados foram presos, na tarde desta quinta-feira (14), dentro de um veículo modelo Ford Ka, que faz transporte por aplicativo na rua Canindé, no bairro Nova Brasília, zona Norte de Teresina. Segundo a Polícia Militar, a dupla estava no banco de trás do carro com uma pistola .40 roubada da corporação.

Foto: Jailson Soares/O Dia

"Segundo eles, eles foram comprar droga numa boca de fumo lá próximo. Os dois elementos se encontravam dentro do veículo com essa pistola na cintura. O motorista do carro não sabia que eles estavam armados, inclusive, ele estava com muito medo", informou o sargento Januário, da Força Tática.

Foto: Jailson Soares/ODia

A arma apreendida durante a abordagem estava com a numeração suprimida. Além da pistola, 15 munições também foram encontradas em posse dos suspeitos.

Até o momento, a Polícia Militar não tem informações sobre o histórico criminal dos dois indivíduos presos. Eles foram conduzidos à Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos cabíveis ao caso.









Com informações de Chico Filho.