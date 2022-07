Ossada humana é encontrada em área de mata no bairro Pedra Mole

Uma ossada humana de uma pessoa ainda não identificada foi encontrada na manhã desta quinta-feira (14), no Loteamento Mirantes do Leste, no bairro Pedra Mole, zona Leste de Teresina. Segundo informações do delegado Genival Vilela, do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), a ossada foi encontrada por uma empresa de rastreamento que procurava uma motocicleta roubada na região.

Foto: Divulgação/PC

"Essa empresa se deparou com a ossada, acionou a Polícia Militar, que por sua vez nos acionou. Chegamos ao local e constatamos que realmente se tratava de uma ossada humana. A perícia fez o seu trabalho e constatou, preliminarmente, que provavelmente é um homem e a pessoa foi executada. Não sabemos se no local ou se o corpo foi levado para lá", revelou o delegado. Foto: Jailson Soares/O Dia A perícia realizada no local do crime indica que a vítima teria sido morta com disparos de arma de fogo na região das costas. De acordo com o delegado, essa não é a primeira ossada humana encontrada no local.

"O nosso trabalho agora é identificar quem é aquela pessoa e tentar ver qual seria a motivação, se a pessoa era ameaçada ou algo assim. Já é uma região conhecida nossa, nossa equipe já foi para lá em uma situação similar, por uma ossada humana encontrada bem próximo ao local. É um local de difícil acesso, é uma região de mata mesmo, então não vai ter testemunha ou câmera", informou. As investigações sobre o caso ficarão a cargo do DHPP, sob responsabilidade do delegado Robert Lavor.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Chico Filho.