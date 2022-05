Em Castelo do Piauí, homem é preso após furtar caixa de cerveja e fardo de refrigerante

Um homem de iniciais F.J.P.S foi preso neste domingo (15/05) como o principal suspeito de furtar uma caixa de cerveja e uma fardo de refrigerante de uma mercearia localizada no bairro Refesa, no município de Castelo do Piauí, no Norte do estado.

O Portal O Dia apurou que o suspeito conseguiu invadir o estabelecimento por volta das 3h da madrugada deste domingo. A Polícia Militar foi acionada e iniciou diligências para identificar o suspeito e localizar seu paradeiro.

Foto: Divulgação / PMPI

A guarnição conseguiu pistas que levaram ao homem, que foi preso durante amanhã e encaminhado para a 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil no município de Campo Maior. O material do furto não localizado.

