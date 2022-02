Em Castelo do Piauí, homem é preso pela Polícia Federal por comprar cédulas falsas

Nesta quarta-feira (09), um homem de 30 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Federal por comprar cédulas falsas. A prisão ocorreu na cidade de Castelo do Piauí, a 185 km de Teresina.

A encomenda, com origem do estado de São Paulo e destino ao endereço comercial na cidade de Castelo do Piauí, foi retida pela Segurança Postal dos Correios sob a suspeita de conter cédulas falsas. Diante dos fatos, o órgão postal acionou a Polícia Federal.

A investigação identificou 30 falsas cédulas, sendo 10 cédulas com o valor nominal de R$100,00 e 20 cédulas com o valor de R$ 50,00, dentre elas algumas com números de série repetidos.



Foto: Divulgação/PF

O preso foi indiciado pela prática do crime previsto no artigo 289, §1º, do Código Penal com pena prevista de três a doze anos e multa, em razão da aquisição de moeda falsa para introdução em circulação e foi encaminhado ao sistema penitenciário local.

A Polícia Federal alerta a população para que fique atenta aos elementos de segurança e autenticidade das cédulas em circulação, cujas instruções podem ser obtidas no site do Banco Central. Clique aqui .

Pela legislação brasileira, aquele que colocar uma cédula falsa em circulação depois de tomar conhecimento de sua falsidade, mesmo que a tenha recebido de boa-fé, poderá também responder pelo crime previsto no artigo 289, §2º, do Código Penal com pena de 6 meses a 2 anos de detenção.