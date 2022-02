Em Parnaíba, homem morre após colidir moto em caminhão na BR 343

Um homem de 46 anos que ainda não foi identificado morreu no início da tarde desta quarta-feira (16) no município de Parnaíba, no litoral do Piauí, após colidir a moto que pilotava contra a traseira de um caminhão. A colisão aconteceu em um trecho da BR 343 que corta a cidade.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem seguia na motocicleta no momento que colidiu violentamente na traseira do caminhão que se encontrava estacionado às margens da rodovia federal. A vítima sofreu grave lesão na cabeça e já caiu sem vida.

Foto: Divulgação / PRF

A Polícia Rodoviária Federal isolou a área para preservar a cena do acidente para a realização da perícia, que deve indicar as causas da morte. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para a remoção do corpo.

A PRF informou que ainda não é possível identificar as causas do acidente, mas os levantamentos mais detalhados devem apresentar a dinâmica da colisão.

Com informações da PRF