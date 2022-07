Em Teresina, cinco homicídios foram registrados em menos de 12h

O fim de semana em Teresina foi conturbado em algumas zonas da cidade. Isso porque, a polícia registrou pelo menos cinco homicídios em menos de 12 horas. Além de cinco pessoas perderem a vida em mortes violentas, outras duas foram alvejadas e conduzidas a um hospital.

Na zona Sul de Teresina, dois homens invadiram uma residência e atiraram diversas vezes contra um menor de idade, que veio a óbito no interior de sua casa. Segundo informações, a mãe da vítima teria assassinado a facadas um dos criminosos que invadiram sua casa. Um dos acusados de homicídio foi preso pela Polícia Militar e a mulher chegou a ser conduzida até a Central de Flagrantes, porém teve a liberdade provisória concedida pela Justiça .

Já na zona Leste, policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar receberam informações de que dois homens foram baleados. As vítimas eram Evandro dos Santos Brandão, de 35 anos, que morreu ainda no local, e Luan Rafael Souza Muniz, de 19 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.



Outro homem foi alvejado por pelo menos 10 disparos de arma de fogo na zona Norte de Teresina. Policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar confirmaram que a vítima foi alvejada em diferentes regiões do corpo.



Os casos serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



