Empresário é suspeito de matar a tiros ex-funcionário em União

Um homem identificado como Wallyson Costa, 32 anos, foi morto a tiros nesta quinta-feira (29/12) dentro de um supermercado no município de União, no Norte do Piauí. Ele é ex-funcionário do estabelecimento e a suspeita é que tenha sido morto ao cobrar dívidas trabalhistas do proprietário do supermercado, identificado apenas como Wesley.

De acordo com a Polícia Civil de União, as informações preliminares prestadas por familiares da vítima é que ele teria ido até o estabelecimento na companhia de uma advogada em uma tentativa de negociação de dívidas que teriam se acumulado durante o período que ele trabalhou no local.

Ex-funcionário morto (Foto: Reprodução / WhatsApp)

Já os funcionários do supermercado descreveram que Wallyson Costa se encontrava dentro do escritório do empresário quando vários disparos foram efetuados. Ao adentrarem no local, a vítima foi encontrada baleada e perdendo sangue. O empresário foi preso logo depois pela Polícia Militar e deve ser transferido para Teresina, onde deverá ser ouvido sobre a morte.

Foto: Reprodução / WhatsApp



