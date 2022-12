Homem é assassinado com nove tiros dentro de casa no bairro Primavera

Teresina registrou mais uma morte violenta em sua zona urbana. Desta vez o crime aconteceu no bairro Primavera, zona Norte da capital, em uma residência próxima ao 2º Distrito Policial. A vítima é um homem de 33 anos identificado como João Henrique Eugênio. Ele foi assassinado dentro da própria casa atingido por nove disparos de arma de fogo.



O homicídio aconteceu na madrugada desta quinta-feira (29). Policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar estiveram no local do crime para isolar a área e resguardar a perícia. De acordo com os PM’s, João Henrique teria sido surpreendido pelos suspeitos, que teriam invadido sua residência. Ainda não se sabe quantas pessoas praticaram o crime. O autor dos disparos fugiu logo em seguida para destino desconhecido.



Foto: Reprodução/Whatsapp

Ainda segundo os militares, há informações de que a vítima tinha passagens anteriores pela polícia, mas somente a investigação pela Polícia Civil dirá com certeza se esses relatos procedem. Os policiais frisaram, no entanto, que o assassinato de João Henrique tem características de execução, já que ele teve a casa invadida pelos suspeitos e nada de valor material do local ou dele foram levados, o que apontaria para a possibilidade de roubo seguido de morte.

A guarnição da PM foi acionada pelos populares no começo da manhã de hoje (29). Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também estiveram no local para a perícia. O caso seguirá sob investigação.

Segunda morte violenta na capital em menos de 24 horas

O assassinato de João Henrique Eugênio, 33 anos, na madrugada de hoje no bairro Primavera é a segunda morte violenta registrada em Teresina nas últimas 48 horas. Na manhã da terça-feira (27), um homem identificado como James Ferreira foi morto a tiros na porta de casa no bairro Vila Irmã Dulce, zona Sul. Segundo a PM, ele foi perseguido pelos suspeitos e atingido por um disparo de arma de fogo.

Mesmo ferido, James conseguiu correr até a porta de casa onde caiu já sem vida. Os suspeitos ainda chegaram a disparar mais vezes contra ele para, segundo a polícia, “ter certeza de que ele havia de fato morrido”. A hipótese é de que, assim como no caso de João Henrique, James tenha sido assassinado em um acerto de contas, já que a vítima seria usuário de entorpecentes.

