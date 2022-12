Empresário preso pelo Greco usava equipamentos roubados em provedor de internet em Pio IX

Um empresário identificado como Laurindo R. D. N. N. foi preso, na manhã de hoje (20), suspeito receptar produtos roubados de empresas de telefonia móvel e usar no próprio provedor de internet na cidade de Pio IX, a 439 km de Teresina. A prisão foi realizada pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), coordenado pelo delegado Tales Gomes, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão nas cidades de Pio IX e Fronteiras.

Foto: Divulgação/Greco

De acordo com o delegado, os equipamentos furtados foram encontrados em poder do empresário e eram usados em provedores que forneciam internet para cerca de 280 clientes nas cidades de Pio IX. A Polícia Civil chegou até o suspeito após investigação que havia resultado na prisão de um nacional natural da Bahia, identificado como Gabriel D. S.. A prisão dele foi efetuada na última quarta-feira (14), no bairro Jacinta Andrade, em Teresina.

Foto: Divulgação/Greco



Segundo a polícia, Gabriel é especialista em furtar equipamentos das empresas de telefonia, além de ter a expertise em montar os provedores. "O Gabriel é responsável por furtos em vários estados. Ele furta e vende o material instalado pronto pra vender a internet. Hoje fechamos um provedor em Pio IX que foi furtado e montado pelo Gabriel. Não divulguei a prisão do Gabriel na quarta pra não espantar esse empresário. Hoje, esse empresário foi preso", destacou o delegado.

No dia da prisão, foram apreendidos equipamentos avaliados em cerca de R$ 4 milhões. Segundo foi investigado, G. D. S. foi quem teria furtado e vendido os equipamentos usados por L. R. D. N. N. que fornecia internet para várias clientes na cidade de Pio IX.

Foto: Divulgação/Greco



O empresário preso na manhã de hoje, 20 de dezembro, foi autuado pelo crime de receptação e ficará à disposição da Justiça. G. D. S. era procurado em vários estados do Nordeste em que responde a processos criminais por crimes patrimoniais.