Greco prende integrante de facção criminosa na região da Pedra Mole

Um homem identificado como Thalyson Alexandre Alves Cardoso, conhecido como Seu João, foi preso na manhã desta quinta-feira (03) no bairro Pedra Mole, zona Leste de Teresina, suspeito de integrar uma facção criminosa que atua na região. A prisão foi realizada pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco).

Foto: Divulgação/Greco

De acordo com o coordenador do Greco, o delegado Tales Gomes, o mandado de prisão preventiva é decorrente de investigação no âmbito da operação Soldado do Morro, que apura atuação de facções criminosas na região da Pedra Mole.

"Ele estava foragido desde o final de julgo, quando foi deflagrada a Operação Soldado do Morro. Seu João responde a dois processos por roubo de veículos. Fizemos o cerco em uma residência e conseguimos efetuar a prisão", afirmou o delegado.

O investigado foi preso em poder de duas armas de fogo e dois aparelhos celulares com restrições de roubo e foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e receptação. Outro homem identificado como Roniel Alves Moreira, que responde a processo por tráfico de drogas, também foi autuado por estar escondendo um foragido da justiça.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no