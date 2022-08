Op. Soldados do Morro: homem é preso com arma de policial militar em Teresina

Um homem identificado como Luciano Alves dos Santos, de 39 anos, foi preso pela Polícia Civil do Piauí na manhã desta terça-feira (02), em Timon, no Maranhão. Com ele, foi apreendido uma pistola Calibre 380, de propriedade de um Policial Militar, além de 39 cartuchos de arma de fogo.

(Foto: Divulgação/Greco)

De acordo com o delegado Tales Gomes, coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), Luciano é investigado no âmbito da Operação Soldados do Morro, que apura crimes de tráfico e homicídio.



O homem já possuía um mandado de prisão, acusado do crime de posse irregular de arma de fogo e receptação.



Operação Soldados do Morro

A Operação Soldados do Morro, realizada pela Polícia Civil do Piauí, por meio do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu, no último dia 28, quatro integrantes do PCC suspeitos de realizarem execuções em Teresina.

Segundo o delegado-geral, Luccy Keikko, as execuções realizadas pelos suspeitos têm relação com o tráfico de drogas e a briga pelo controle da região. “O PCC é conhecido aqui em Teresina por atuar mais na zona Norte e em alguns bairros da zona Leste, e a forma como grupos assim têm de marcar seu território é mostrando sua autoridade. Eles mostram a autoridade deles fazendo essas execuções, mas nós estamos mostrando a nossa também e dando uma resposta”, explica o delegado.

