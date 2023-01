Frederico Rocha, empresário que disparou com arma em boate, é preso novamente em Teresina

Frederico Herbert Lopes Rocha, dono da concessionária Fred Veículos em Teresina, foi preso novamente nesta quinta-feira (26), cinco dias depois de ter sido solto sob pagamento de fiança, após disparar com uma arma de fogo em uma boate na zona Leste de Teresina.

A prisão se deu a partir de um mandado de prisão preventiva. De acordo com o delegado Matheus Zanatta, superintendente de Operações Integradas, o mandado foi decretado tendo em vista que o empresário já respondia por outros crimes na justiça, como estelionato e tentativa de homicídio que teria ocorrido em 2022.



(Foto: Reprodução)

“Em virtude dele ter atirado dentro de uma boate, nos representamos pela sua prisão preventiva e o juiz decretou tendo em vista que o empresário já responde por vários atos criminais”, destaca o delegado.

Durante o cumprimento do mandado, foi realizada também a busca e apreensão na residência de Frederico Rocha, onde foi encontrado um riffle calibre 38 que estava com o registro cassado pela Polícia Federal. O delegado Zanatta acrescentou que nesta sexta (27), o empresário deve passar pela audiência de custódia.

(Foto: Divulgação/Ascom)

Relembre o caso

Na madrugada do último sábado (21), Frederico Herbert Lopes Rocha realizou um disparo de arma de fogo dentro de uma boate localizada na zona Leste de Teresina.

Vídeos da câmera de segurança do local registraram o momento em que o empresário aponta a arma para cima e efetua o disparo, logo após conversar com algumas pessoas. Frederico Rocha chegou a ser preso, mas foi solto após ter pago uma fiança no valor de R$ 1,5 mil.

Veja vídeo:

