Empresário tem R$ 16 mil roubados durante assalto na zona Sul de Teresina

Um empresário foi vítima de assalto em frente a uma agência do Banco do Brasil localizada no bairro Piçarra, na zona Sul de Teresina, e teve aproximadamente R$ 16 mil roubados na tarde desta segunda-feira (14).

(Foto: Divulgação)

A informação foi confirmada pelo 1º Batalhão da Polícia Militar, que foi acionado após a ocorrência. A vítima, que não teve a identidade revelada, é dono de um comércio no Centro de Teresina e havia ido à agência para depositar o valor, quando foi abordado pelos criminosos.

De acordo com o 1º BPM, os criminosos fugiram para a zona Sudeste de Teresina. Desde ontem, equipes do 8º Batalhão da Policia Militar estão em diligências a fim de localizar os suspeitos. Além disso, a Policia Civil irá investigar o caso.



