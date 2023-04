Ex-vereador de Alegrete do Piauí é assassinado a tiros em Fronteiras; polícia investiga

O ex-vereador de Alegrete do Piauí, José Fernando Alves Bezerra, foi assassinato a tiros na noite desse sábado (08) no município de Fronteiras, distante 419 km de Teresina. De acordo com a Polícia Civil, que iniciou as investigações sobre o caso, a vítima foi atraída para fora de sua residência pelos criminosos, que em seguida efetuaram vários disparos de arma de fogo.



Ex-vereador Fernando Bezerra/ Reprodução/Facebook O delegado Carlos Henrique Brito, responsável pelo caso, informou que a Polícia Militar (PM) isolou a área até a chegada da Perícia Criminal. Em seguida, o corpo do ex-vereador foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) da cidade de Picos para a realização de exames cadavéricos. Até o momento, ninguém foi preso. O Delegado ressaltou ainda que as equipes policiais já estão em campo para colher informações com testemunhas que possam ajudar na identificação da autoria do fato. “Algumas pessoas já foram ouvidas informalmente, estamos colhendo imagens de câmeras de segurança próximas do local com a finalidade de elucidar esse crime. Algumas linhas de investigação estão sendo seguidas, no entanto, vamos manter em sigilo para não atrapalhar as investigações”, explicou Carlos Henrique Brito.





