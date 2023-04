Agentes penais evitam fuga de detentos da Casa de Custódia, em Teresina

Agentes penais evitaram uma tentativa de fuga de detentos da Penitenciária Professor José Ribamar Leite - mais conhecida como Casa de Custódia - na noite desse sábado (08).



LEIA TAMBÉM: Ex-vereador de Alegrete do Piauí é assassinado a tiros em Fronteiras; polícia investiga

De acordo com a Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus), a tentativa ocorreu no pavilhão F do estabelecimento prisional - onde haviam 90 internos - e foi contida por uma equipe de policiais penais do Comando de Operações Prisionais (COP).

Foto/Arquivo/ODIA

Em nota à imprensa, a Gerência da Penitenciária Prof. José Ribamar Leite esclareceu que "os nomes dos internos envolvidos serão levados à Vara de Execuções Penais para as devidas providências judiciais e que uma nova vistoria foi realizada no local".

Confira a nota na íntegra:

A Gerência da Penitenciária Prof. José Ribamar Leite, em Teresina, informa que, na noite desse sábado (8), a equipe de Policiais Penais da unidade penal e do Comando de Operações Prisionais (COP) evitou uma tentativa de fuga de presos do pavilhão F do estabelecimento prisional. A Gerência esclarece que os nomes dos internos envolvidos serão levados à Vara de Execuções Penais para as devidas providências judiciais e que uma nova vistoria foi realizada no local.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no