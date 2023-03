Explosão no Restaurante Vasto pode ter sido provocada por gato, aponta laudo

A explosão no Restaurante Vasto, na zona Leste de Teresina, pode ter sido provocada por um gato que transitou pela cozinha do local na madrugada do acidente, apontou o laudo produzido pelo perito José Ribeiro de Oliveira, da Polícia Técnico-Científica de Segurança do Piauí, e divulgado nesta quinta-feira (9).

A investigação analisou imagens de câmeras de segurança do restaurante e constatou que às 03:05 do dia 21 de dezembro um gato foi flagrado na cozinha. No relatório, o perito explicou que o animal possui tamanho compatível para ter ocasionado o início do vazamento de gás que gerou a explosão.

"Estava presente no local um animal doméstico de estimação, um gato, que transitava pela cozinha em vários pontos e em horário compatível com o momento em que o vigilante sente o vazamento de gás”, diz trecho do laudo. O perito indicou que o animal pode ter acionamento acidentalmente o equipamento ou até mesmo retirado a mangueira de acoplamento.

O horário coincide com o depoimento do vigilante Felipe Nabuco de Melo, que relatou em depoimento à Delegacia do 12º Distrito Policial, B.O, que no dia do fato aproximadamente às 3h da manhã, disse que ouviu um ruído tipo “algo estourando” e logo após um som compatível com um som de vazamento de gás seguido de um cheiro muito forte de gás.

No laudo, consta uma imagem do circuito interno de segurança que mostra às 03:24 o colaborador na cozinha verificando a possibilidade de vazamento. O gás vazou durante 3h até que por volta das 6:25 da manhã um colaborador que dormiu no local sentiu o forte odor de gás e acionou um exaustor, que provocou a explosão.

“[a explosão foi] provocada por vazamento de gás na rede secundária da cozinha do Restaurante Vasto, oriundo ou de defeito ou no regulador de gás ou no equipamento ou por ação direta de acionamento, onde houve saturação da massa de gás no ambiente e a ignição ocorreu, positivamente, por contato com faísca elétrica gerada ao toque de um interruptor de acionamento de exaustor”, resume o laudo.

A investigação não concluiu se a ação do colaborador ocorreu por negligencia, omissão ou falta de conhecimento e treinamento. “O mesmo ao sentir o cheiro de gás, e logo nos primeiros minutos, tivesse se dirigido ao local da central de gás e fechado o registro geral, teria estancado o vazamento e não teria havido a explosão e os danos consequentes" escreveu o perito.

A EXPLOSÃO NO RESTAURANTE

O restaurante Vasto, inaugurado há menos de um mês na zona Leste de Teresina, explodiu por volta das 6h30 da manhã do dia 21 de dezembro do ano passado. O estabelecimento fica localizado nas proximidades da Avenida Dom Severino e ficou completamente destruído. A explosão atingiu também o restaurante Coco Bambu, que fica ao lado



