Facções estão mapeadas e DRACO irá deflagrar operações, diz delegado

As facções criminosas com atuação no Piauí foram mapeadas pelas forças de segurança do estado e nas próximas semanas deverão ser alvos de operações do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco), segundo o delegado Charles Pessoa, diretor do departamento instituído na semana passada pela Secretaria de Segurança do Piauí.

O delegado explicou que a criação das delegacias especializadas de enfrentamento ao crime organizado em Teresina e no interior do estado aconteceu de forma estratégica. Ele explicou que ocorreu a coleta de dados por parte da inteligência das forças de segurança, que descobriu os locais e a forma de atuação dos criminosos e direcionou as estratégias adotadas.

“A Secretaria de Segurança fez um estudo e essas cidades do interior são as que observamos alguma célula dessas organizações criminosas. Em Teresina, fizemos a divisão por zonas porque acreditamos que é a melhor estratégia para o combate de facções criminosas”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Charles Pessoa afirmou que agentes das polícias do Piauí participaram de capacitações para o combate às facções e operações serão desencadeadas em todo o estado para desarticular as várias formas de atuação dessas organizações, o que, segundo ele, apresentará resultados imediatos na redução de mortes e roubos de aparelhos eletrônicos.

“O que aconteceu no Piauí é que tínhamos uma ou duas células de organizações criminosas. Agora, com a chegada de uma terceira célula, a gente observou um acirramento por disputa territorial e com isso temos observado algumas mortes. Podemos assegurar que a Secretaria de Segurança elaborou um planejamento estratégico que logo, logo a sociedade vai perceber os primeiros resultados. Quem tem força e organização é o Estado”, reforçou.

O delegado reconhece que a missão é complexa, mas que a integração das forças policiais com o Poder Judiciário irá proporcionar prisões, inquéritos robustos e penas para os criminosos envolvidos com essas facções.

