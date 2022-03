Família de Izadora Mourão quitou plano funerário uma semana antes do assassinato

Acontece na manhã desta quarta-feira (16), o julgamento do jornalista João Paulo dos Santos Mourão e de Maria Nerci dos Santos Mourão, acusados de matar a facadas a advogada Izadora Santos Mourão no dia 13 de fevereiro de 2021, na cidade de Pedro II. Os réus são irmão e mãe da vítima.



O investigador do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), João Paulo, foi a segunda testemunha ouvida durante o julgamento. Segundo ele, a advogada foi morta com nove perfurações feitas por duas facas diferentes, o que leva a polícia a acreditar que duas pessoas participaram do crime. A perícia feita no corpo aponta que as perfurações encontradas tinham duas profundidades e dois ângulos diferentes.

O investigador relatou ainda que vários fatos causaram estranheza à polícia durante a investigação. O primeiro deles foi o comportamento de João Paulo e Nerci após o enterro de Izadora.

Izadora Mourão. (Foto: Arquivo Pessoal)

“Era pouco mais de meio-dia, o enterro tinha acontecido, e quando chegamos na casa estava a dona Nerci e o João Paulo dentro de casa sem nenhum clima de velório. Isso já causou estranheza, parecia vida normal. Ela estava fazendo café na cozinha. Geralmente quando a polícia chega no ambiente familiar, a família entra em desespero, pedindo justiça, e não houve qualquer tipo de comoção, só falaram que queriam contribuir com as investigações, de forma bem fria, sem lágrimas”, afirmou.

Segundo o investigador, a polícia também estranhou o fato da família ter quitado o plano funerário uma semana antes do assassinato, após nove meses de atraso, o que indica que o crime possa ter sido premeditado após desavenças entre os acusados e a vítima motivadas por disputa pela herança da família.

Nerci e João Paulo. (Foto: Arquivo Pessoal)

“A motivação principal teria sido a questão patrimonial, a questão da herança. Depois que a Izadora separou, teve um desejo de ter mais participação na herança da família e o João Paulo e a dona Nerci estavam impedindo dela ter essa participação, de saber o que a família tem”, relatou.

Também foi ouvida durante o julgamento a prima de Izadora Mourão, Vanessa da Conceição Fabrício. Durante a oitiva, ela relatou que a faca que possivelmente foi usada no crime foi deixada pela mãe da vítima na casa da sua família, dentro de uma caixa. Contudo, ela relata que a família não desconfiou a princípio que a faca teria sido usada no homicídio.

“Quando a minha mãe falou que a Nerci tinha trazido uma faca, eu tirei da sacola, tirei a faca da caixa, peguei na faca, automaticamente ficaram todas as minhas digitais na faca. Quase que a gente não denuncia, por medo. [Pensei] se eu denunciar, minhas digitais estão na faca e quem vai presa sou eu. E se descobrirem essa faca aqui e tiver alguma coisa a ver? No final, acabamos denunciando”, lembra.

A prima relata ainda que Izadora não era uma pessoa ambiciosa e, costumeiramente, lhe dava presentes. "Se eu elogiasse uma sandália dela, ela falava 'leva para ti'. Não era uma pessoa ambiciosa. Na época, eu fazia unha e às vezes dava 10 reais e ela me pagava 15, 20 reais", revelou Vanessa da Conceição.

Izadora Mourão foi encontrada morta dentro do quarto do irmão, o jornalista João Paulo Mourão, na casa da família na cidade de Pedro II.





