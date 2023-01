Florentino Neto denuncia tentativa de golpe através de conta falsa no whatsapp

O deputado federal eleito Florentino Neto foi surpreendido na manhã desta quarta-feira (25) com a circulação de mensagens em rede social com tentativa de golpe envolvendo o seu nome através de uma conta falsa criada no whatsapp. Os golpistas estão usando perfis falsos com fotos roubadas de redes sociais, e enviando a vereadores piauienses mensagens falsas oferecendo doações de empresas que fazem parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Os golpistas se passam pelo deputado utilizando o número de whatsapp (61 99684 0550). Segundo o deputado, os golpistas não chegaram a pedir dinheiro aos seus contatos, apenas documentos. Na mensagem eles dizem que Florentino teria indicado o município que o vereador representa para ser contemplado com a doação de cestas básicas, peixes, álcool em gel, máscaras e pedindo para entrarem em contato para o envio da documentação necessária para formalização da entrega dos itens.

Florentino Neto alerta as pessoas que receberam a mensagem que trata-se de um golpe. “ O número de telefone não é meu e de ninguém da minha equipe”, esclarece. Ele pediu para ser avisado, caso novos contatos sejam feitos por criminosos junto a políticos do estado. “Já estou tomando as medidas cabíveis junto à polícia e peço que não repassem dados e nem documentos para esse número”, finaliza.

Essa não é a primeira vez que criminosos usam perfis falsos para se passar por políticos do Piauí. Os senadores Elmano Férrer e Marcelo Castro também já foram vítimas de golpes semelhantes, assim como o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa.

