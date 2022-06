Foragido da justiça do Ceará é preso na Vila Irmã Dulce por aplicar golpes na internet

Um homem identificado apenas como André Lucas foi preso na manhã desta segunda-feira (27) na Vila Irmã Dulce, zona Sul de Teresina, acusado de praticar crime de estelionato por meio da aplicação de golpes nas redes sociais. A prisão foi efetuada por policiais da Força Tarefa de Segurança Pública em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça de Ubajara, no Ceará, de onde André Lucas era foragido.



De acordo com o major Audivam Nunes, comandante da Força Tarefa, André também tem passagens por furtos praticados na cidade de Campo Maior e vinha se passando por vendedor ambulante na Vila Irmã Dulce e líder religioso. “Demos apoio à equipe de Altos para cumprir um mandado na zona Sul de Teresina contra esse indivíduo. Segundo informações que nos foram repassadas pelos policiais civis, esse homem andava aplicando golpes nas redes sociais, enganando as pessoas para conseguir tirar dinheiro delas”, explicou o major.



André Lucas foi conduzido para a Central de Flagrantes - Foto: Reprodução

Segundo a polícia, os golpes que André Lucas aplicava consistiam em dizer que estava passando necessidade e que precisava de dinheiro para garantir o sustento dos filhos. Ao ser conduzido para a Central de Flagrantes, André negou as acusações e disse que foi pego de surpresa com o mandado em seu desfavor.

“Estou sendo acusado de uma coisa que não fiz, que é usar meus filhos para ganhar dinheiro. Eu passei um problema com minha geladeira, que uso para trabalhar. Ela deu um problema, queimou e minha vizinha se sensibilizou com minha situação e fez uma força tarefa para me ajudar. Foi ela que fez essa divulgação da foto, que tirou a foto com meus filhos e divulgou. Em momento algum em fiz divulgação nenhuma. Recebi algumas cestas básicas e ajuda financeira, mas foi só isso”, alegou André Lucas.

Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes e se encontra à disposição da justiça.

Com informações de Chico Filho