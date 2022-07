Força Tarefa deflagra operação e prende integrantes de facção criminosa

A Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) cumpriu, nesta quarta-feira (13), mandados de prisão contra integrantes de uma facção criminosa que atua em Teresina. As prisões foram realizadas no Morro da Esperança, na zona Norte, nos bairros Vila da Paz e Monte Castelo, ambos na zona Sul da Capital.

Foto: Jailson Soares/O Dia

"Prendemos um no Morro da Esperança, na região do bairro Marquês, um traficante vendendo entorpecentes. No bairro Monte Castelo, prendemos um indivíduo facionado condenado a 12 anos de prisão. Foi difícil, mas fizemos o cerco e capturamos", afirma o major Audivan Nunes, comandante da Força Tarefa.

Além desses, um terceiro indivíduo também faccionado foi preso na Vila da Paz. Segundo a Força Tarefa, o preso já havia sido condenado a sete anos de prisão por assalto a mão armada. No momento da prisão, o acusado conseguiu fugir e se escondeu em um grotão na Vila da Paz, mas acabou sendo localizado e capturado pelos policiais da Força Tarefa.

Foto: Jailson Soares/O Dia



Durante a operação, foram apreendidas porções de cocaína, maconha e produtos roubados. Os três presos foram conduzidos à Central de Flagrantes para a realização dos procedimentos legais cabíveis.





Com informações de Chico Filho.