Operação Acalento: nove pessoas são presas por estupro de vulnerável no Piauí

Nove pessoas foram presas por estupro de vulnerável, na manhã desta quarta-feira (13), durante a Operação Acalento, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Piauí, juntamente com o Ministério da Justiça. A operação realizada visa combater crimes praticados contra crianças e adolescentes e as prisões foram feitas em Teresina, Castelo do Piauí, Picos, Parnaíba, Floriano, União e São Miguel do Tapuio.



Segundo o delegado Matheus Zanatta, da Gerência de Polícia Especializada (GPE), também foram atendidas 143 denúncias feitas pelo Disque 100 e Disque 180 relacionadas à violências praticadas contra crianças e adolescentes. As denúncias foram atendidas em todo o Estado do Piauí.

(Fotos: Divulgação/PCPI)

A Operação Acalento está sendo cumprida em todos os estados da federação em alusão aos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em entrevista exclusiva ao PortalODIA.com a delegada Lucivânia Vidal, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Teresina (DPCA), revelou que, de janeiro a junho de 2022, a delegacia registrou 52 Boletins de Ocorrência por maus tratos a crianças e/ou adolescentes.

Esses 52 BO’s estão inseridos dentro de um dado maior e que também é igualmente preocupante: o de conflitos diversos envolvendo crianças e adolescentes, que somam 85 casos.



“De lesão corporal eu tenho 20 casos e isso só de agressão física. Estupro de vulnerável é um dado que me deixou estarrecida: quando a vítima é mulher, somam 81. Tem também o estupro de vulnerável quando a vítima não é só mulher, 31 casos. Importunação sexual contra a mulher, perseguição e stalking, temos quatro. Isso refere-se apenas a Boletins de Ocorrência. Quando observamos os boletins que viraram inquéritos, temos 38 de estupro de vulnerável contra a mulher, 31 de estupro de vulnerável quando a vítima não é só mulher e ainda temos as tentativas de estupro”, disse a delegada.



