Francês acusado de perseguir modelo piauiense Rayanne Adorno na internet vira réu

O francês Malik Tony Roy, que foi preso acusado de perseguir na internet a modelo piauiense Rayanne Adorno, virou réu no processo movido pela vítima por crime de difamação. A conversão da condição de acusado para réu aconteceu após a justiça aceitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público.



A decisão é da juíza Lucyane Martins Brito, titular do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Teresina e foi proferida no último dia 25 de janeiro após audiência. Na oportunidade, tanto os representantes do acusado quanto da vítima se manifestaram em juízo.



Malik Roy foi preso em julho de 2022 e agora virou réu no processo por ameaça e difamação contra Rayanne Adorno - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Atualmente, Malik Roy se encontra preso no Complexo Penitenciário Vale do Itajaí, localizado no Estado de Santa Catarina. Ele foi detido no dia 15 de julho do ano passado sob a acusação de perseguir e atacar a ex-companheiro, Rayanne Adorno. O caso ganhou repercussão em 2020, quando a modelo usou as redes sociais para relatar as ameaças que vinha recebendo após Malik não aceitar o fim do relacionamento.

Rayanne chegou a registrar boletim de ocorrência aqui no Piauí por ameaça e difamação nas redes sociais. Com a prisão de Malik, em meados do ano passado, ela relatou que o sentimento era de alívio. “Há três anos que eu estava esperando por esse momento. Foram três anos de terror, angústia e medo. Agora eu vi que teve um retorno”, afirmou Rayanne à época.

Ao aceitar a denúncia e tornar Malik réu no processo, a juíza Lucyane Martins concedeu prazo de 10 dias para que a defesa dele respondesse à acusação e arrolasse as testemunhas e provas em favor do francês.

