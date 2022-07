Malik Roy, acusado de perseguir modelo piauiense Raiane Adorno, é preso em Santa Catarina

Malik Tony Roy, de 47 anos, foi preso pela Polícia Civil do Piauí em parceria com a Polícia Civil de Santa Catarina, após cumprimento de mandado no último dia 15 de julho. O francês foi preso dentro de um supermercado, na cidade de Itajaí (SC) por policiais do Setor de Investigação Criminal e Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de SC.



O estrangeiro é acusado de perseguir e atacar a ex-companheira e modelo piauiense, Raiane Adorno. De acordo com o delegado Matheus Zanatta, gerente de polícia especializada, da Polícia Civil do Piauí, Malik será transferido para Teresina e posteriormente será interrogado.



O caso ganhou repercussão em 2020, quando a modelo usou suas redes sociais relatar as ameaças que vinha sofrendo após Malik Tony não aceitar o término do relacionamento, que ocorrera há mais de um ano.



As investigações que resultaram na prisão Malik Tony Roy iniciaram assim que a modelo piauiense prestou queixas pelos crimes de ameaça e difamação nas redes sociais. No Piauí foi registrado boletim de ocorrência na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam Sudeste). Em suas ações criminosas, Malik proferia ameaças e xingamentos racistas contra a vítima, perseguindo incessantemente a jovem.



Segundo foi apurado pela Polícia Civil, os crimes começaram quando a vítima morava na Hungria, culminando com a fuga da jovem modelo para o Brasil. Aqui, em território nacional, Malik perseguia a ex-companheira com ameaças e ataques em redes sociais.



