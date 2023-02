Funcionário do Banco do Brasil é preso após roubar R$ 1,2 milhão em agência de Teresina

Um funcionário do Banco do Brasil foi preso nesta terça-feira (31) após fugir com cerca de R$ 1,2 milhão roubado de uma agência bancária localizada na rua 13 de Maio, no Centro de Teresina. Segundo informações do coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), Charles Pessoa, após o crime, o bancário fugiu e foi preso na cidade de Camocim, no litoral do Ceará.

Foto: Reprodução/Google

A prisão ocorreu após o banco acionar o Greco informando que havia indícios de que um dos seus funcionários estaria sendo vítima de um crime na modalidade "sapatinho", em que a vítima é sequestrada e coagida a subtrair valores da instituição bancária. Contudo, após as investigações, a polícia encontrou indícios de que o funcionário havia sacado o dinheiro para benefício próprio.

De acordo com o delegado Charles Pessoa, em razão da função que exercia no banco, o funcionário tinha acesso a chave de um dos cofres da instituição, de onde foi subtraído o valor de mais de R$ 1,2 milhão.

"No decorrer do dia, identificamos que ele estava se deslocando para o estado do Ceará. Entramos em contato com a Polícia do Ceará e conseguimos efetuar a prisão. Com ele, nós encontramos uma certa quantia em dinheiro e a chave de um dos cofres. Na residência dele também foi apreendida outra quantia de dinheiro", afirmou o delegado.

Ainda segundo o delegado, no momento da prisão, o funcionário alegou estar sofrendo um surto psicótico. Diante dos fatos, o funcionário foi preso pela Polícia do Ceará e deverá ser indiciado pelo crime de peculato. O bancário deverá ser submetido à audiência de Custódia nessa quarta-feira (1º) e, caso permaneça preso, deverá ser recambiado para o Piauí.









