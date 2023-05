Fundador do Comando Vermelho no Piauí é preso em Timon

A Polícia Civil prendeu no último final de semana o homem apontado como sendo o fundador do Comando Vermelho no Piauí. Jorge Florêncio Viana Júnior, conhecido como JJ, foi localizado em abordagem a um veículo entre as cidades de Caxias e Timon, no Maranhão. Com ele, a polícia apreendeu armas, munições e celulares.



A prisão foi coordenada pelo Departamento de Repressão a Ações Criminosas Organizadas, o DRACO. De acordo com o departamento, Jorge Júnior possui extensa ficha criminal. Natural do Amazonas, o fundador do Comando Vermelho no Piauí é ex-líder da facção criminosa Família do Norte, no Estado Amazonense, e se apresenta como um dos maiores fornecedores de entorpecentes do Piauí.



Jorge Júnior estava foragido da justiça - Foto: Divulgação/SSP-PI

Além do envolvimento com o tráfico, JJ também é apontado como o responsável por diversos homicídios no litoral e em cidades do Norte do Piauí. Ele estava foragido das justiças do Piauí, do Ceará e do Amazonas onde responde por diversos crimes.

Diz a nota da Secretaria de Segurança do Piauí: “Ele já foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Também participou de rebeliões em presídios do Amazonas. Além disso, integrava uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas no estado. JJ também atuava numa organização praticando homicídios, a maioria motivados pelo tráfico de drogas e disputa territorial. Ele já foi preso por outro crime no Norte do país com dinheiro, joias, um veículo roubado e arma de fogo”.

JJ também participou de assaltos na Região Metropolitana de Manaus, onde roubou cerca de R$ 150 mil em joias e fora preso em uma ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar do Amazonas.

Ele foi autuado pelos policiais do DRACO e encaminhado para a Central de Flagrantes de Teresina. Jorge se encontra, agora, à disposição da justiça.

