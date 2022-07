Gari é assassinado enquanto trabalhava no Parque Alvorada, em Teresina

Um homem identificado como José Alves Carvalho Filho, de 22 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (28) no bairro Parque Alvorada, zona Norte de Teresina. O crime aconteceu por volta das 21 horas. José Alves era gari e trabalhava na empresa CTA Ambiental de Teresina, responsável pela limpeza urbana.



De acordo com relatório de ocorrência do 9º BPM, José estava a trabalho recolhendo lixo na Rua Padre Mateus do Parque Alvorada, quando foi assassinado. A PM informou que um homem se aproximou dele em uma bicicleta, sacou a arma e efetuou os disparos sem dar chance de defesa. O suspeito fugiu logo em seguida e a polícia ainda não tem sua identificação.

Leia também: Integrantes do PCC são presos suspeitos de realizarem execuções na zona Leste de Teresina



Foto: Assis Fernandes/O Dia

José Alves foi atingido por pelo menos cinco disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. Populares que ouviram os tiros acionaram uma ambulância do SAMU, mas quando o socorro chegou, a vítima já estava sem vida. A polícia ainda não sabe informar o que teria motivado o crime e o caso foi repassado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai prosseguir com as investigações.

Teresina teve noite violenta

Além do assassinato do gari no Parque Alvorada, a Polícia Militar registrou ainda mais dois homicídios na noite desta quinta-feira (28) em Teresina. Um homem ainda não identificado foi atingido por vários disparos de arma de fogo no bairro Cidade Nova por volta das 19 horas. Segundo a polícia, ele estaria praticando assaltos na região quando foi surpreendido por um veículo que o perseguiu.



Foto ilustrativa: Assis Fernandes/O Dia

De acordo com a PM, a vítima do homicídio estava acompanhada de um comparsa e teria roubado o celular de uma senhora na esquina da Rua Costa Rica. Uma pessoa que passava de carro flagrou o crime iniciou a perseguição aos assaltantes, efetuando os disparos e atingindo um deles, que morreu no local. O outro suspeito conseguiu fugir e a polícia ainda não sabe de quem se trata.

O autor dos tiros também é desconhecido. O caso foi repassado ao DHPP.

O outro assassinato aconteceu por volta das 21 horas no bairro Angelim. A vítima foi identificada como sendo Ramiro da Silva. Ele foi morto a tiros e a polícia ainda não sabe quem teria cometido o crime nem as motivações.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no