Grave acidente deixa 8 pessoas mortas no Sul do Piauí

Um grave acidente na noite desse sábado (09/08) na PI 140, entre os municípios de Floriano e Itaueira, no Sul do Piauí, deixou oito pessoas mortas e pelo menos cinco feridas. As vítimas foram carbonizadas e os sobreviventes possuem múltiplas fraturas e estado grave de saúde.

Leia também: Homem morre atropelado ao atravessar avenida em Campo Maior

O Portal O Dia apurou com o Corpo de Bombeiros de Floriano que o acidente foi ocasionado por um animal na pista. Um carro tentou desviar do animal, colidiu com outro veículo que seguia no sentido contrário e ainda um outro veículo teria descido a ribanceira para não colidir com os outros carros.

Foto: Reprodução / Redes sociais

O comando do Corpo de Bombeiros informou que um carro modelo Doblô seguia de Floriano para Itaueira com seis pessoas quando o motorista manobrou para não colidir com um animal na pista e se chocou frontalmente com um carro modelo Classic com sete pessoas que trafegava no sentido a Floriano.

No impacto, os veículos pegaram fogo. Morreu um mulher que deu à luz em Floriano e retornava para Itaueira, o recém-nascido e o motorista da Doblô. Do Classic, morreram cinco ocupantes que eram da mesma família e retornavam de uma festa de aniversário. Outras cinco pessoas estão em estado grave no Hospital Tibério Nunes, em Floriano.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no