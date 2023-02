Greco prende quadrilha suspeita de tentar assaltar delegado Samuel Silveira

Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos suspeitos de integrarem um grupo criminoso envolvido em diversos roubos em Teresina, entre eles a tentativa de assalto contra o delegado Samuel Silveira, ocorrida na última quinta-feira (09). As prisões foram realizadas pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) na madrugada de hoje (15).

Foto: Divulgação/Greco



De acordo com a Polícia Civil, o grupo é investigado por diversos crimes registrados nos bairros Bela Vista, Real Copagre e Monte Castelo. Em todos os assaltos, os suspeitos utilizavam o mesmo "modus operandi". Em um veículo GM Prisma eles abordavam as vítimas armados e com uso de extrema violência.

No momento da apreensão, um dos menores de idade teria ainda resistido à ação policial e travado luta corporal com os policiais do GRECO, afirmando que não tinha nada a perder.

Foto: Divulgação/Greco

Durante a ação, foram recuperados dois veículos com restrição de roubo, sendo um deles o carro usado no crime praticado contra o citado Delegado Samuel Silveira.

Os conduzidos estão sendo autuados por receptação, associação criminosa e corrupção de menores e, posteriormente, serão encaminhados à Central de Flagrantes, onde ficarão à disposição da justiça.

Tentativa de assalto contra delegado

Na última quinta-feira (09), o delegado Samuel Silveira, titular do 11º DP, foi abordado durante uma tentativa de assalto e trocou tiros com criminoso. Após estacionar o seu veículo em uma rua no bairro São João, o delegado esperava na calçada quando um veículo dobrou a esquina e parou à frente da caminhonete do delegado. Os bandidos desceram e tentaram abordar Samuel, que percebeu a aproximação dos criminosos e correu para trás da Hilux. O delegado reagiu a tentativa de assalto e atirou contra os criminosos, que empreenderam fuga. O titular do 11º DP saiu ileso.

