Acusado de assalto que trocou tiros com delegado é preso na zona sul de Teresina

A Polícia Civil do Piauí prendeu, na tarde deste sábado (25), o suspeito de assaltar o estabelecimento Empório do Zeca, localizado na avenida Jockey Club, zona leste de Teresina. O acusado, identificado apenas pelas iniciais J. F. L. O, foi capturado no bairro Promorar, zona Sul da capital, poucas horas após o crime.

Na manhã de hoje, o criminoso adentrou na loja gourmet e anunciou o assalto. No momento, o delegado da Polícia Civil do estado, Tales Gomes, estava presente com sua esposa e filho e impediu que o roubo fosse concluído ao trocar tiros com o assaltante.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o criminoso, que estava de camisa vermelha e bermuda, adentra no local e anuncia o assalto. O delegado Tales Gomes estava com a criança no colo quando avistou o assaltante. Veja o vídeo:

Durante a ação, havia um número de pessoas considerável no estabelecimento. De acordo com informações da Polícia, não houve feridos.



Segundo o delegado Célio Benício, o criminoso já possui passagem pela polícia por roubo e será devidamente autuado na Central de Flagrantes.

