Homem acusado de fazer delivery de crack é preso na zona Sudeste de Teresina

Um homem identificado apenas com as iniciais C.W.G.S foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas nesta sexta-feira (03) após cumprimento de mandados de busca e apreensão realizados pela Polícia Civil do Piauí no bairro Dirceu II, zona sudeste de Teresina.

(Foto: Divulgação/Depre)

Em sua residência, os policiais encontraram diversas porções de crack, uma balança de precisão, máquinas de cartão de crédito, R$ 1.300 em espécie, uma motocicleta e diversas embalagens utilizadas para acondicionar os entorpecentes.

De acordo com o delegado Jarbas Lima, no momento da abordagem o homem estava fracionando o entorpecente para embalar e realizar a venda. Ressalte-se que o indivíduo utilizava uma bag de uma empresa de alimentos para efetuar a venda e entrega de entorpecentes em uma motocicleta.



O homem foi conduzido à sede da Delegacia de Prevenção e Repressão à Entorpecentes (DEPRE), onde foi autuado em flagrante delito.



Com informações da DEPRE