Homem acusado de matar desafeto por vingança no Pará é preso em Teresina

Um homem identificado como Luiz Gonzaga Sampaio Silva, vulgo Pinto, foi preso na manhã desta terça-feira (31), durante cumprimento de mandado de prisão referente ao crime de homicídio.

De acordo com informações do gerente de Polícia Especializada, o delegado Tales Gomes, o acusado teria cometido o crime no ano de 2017, na cidade de Marabá, estado do Pará.



Foto: Arquivo O Dia

A prisão foi realizada no bairro Santa Maria, zona Norte de Teresina, por equipes da 22ª Delegacia de Polícia de Teresina, em parceria com o GPE.

De acordo com o delegado Tales, Luiz Gonzaga teria cometido o crime por vingança. Ele teve um irmão morto em 2017 e o acusado deste homicídio estaria comemorando o crime quando foi morto por Luiz Gonzaga com dois tiros.

O preso estava residindo em Teresina e chegou a trabalhar com vínculo empregatício em indústria de transformação na capital, mesmo com mandado de prisão em aberto.