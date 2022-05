Homem acusado de matar o filho no Piauí é condenado a 19 anos de prisão

Um homem identificado como Joaquim Veleda Neto, acusado de matar o próprio filho de um ano e seis meses, no município de Santa Filomena, no Sul do Piauí, foi condenado a 19 anos e três meses de prisão em julgamento realizado nessa segunda-feira (25/04).

Na sessão do tribunal do júri, o promotor de Justiça José Sérvio de Deus Barros sustentou que o homicídio foi praticado com qualificadoras. O Conselho de Sentença, por sua vez, reconheceu parcialmente as teses da acusação na prática do crime.

O Ministério Público apresentou na denúncia que na noite do dia 16 de março de 2019, Joaquim Veleda entrou em casa, pego o filho que estava dormindo e arremessou a criança em uma via pública. A mãe tentou socorrer a crianças e acabou sendo agredida.

Ao final, o Juiz de Direito Sandro Francisco Rodrigues estabeleceu a pena de 19 anos três meses de reclusão. Joaquim Veleda vai inicia pena em regime fechado no sistema penitenciário do Piauí.

Com informações do MPPI