Homem aluga suíte em motel para roubar o estabelecimento, mas acaba preso em Teresina

Um homem identificado pelas iniciais L.C.S, foi preso na madrugada desta quinta-feira (16) ao tentar roubar um motel localizado no bairro Itaperu, zona Norte de Teresina. Ele alugou uma suíte no estabelecimento para se passar por cliente e efetuar o roubo, mas acabou sendo surpreendido pela polícia na porta do quarto.



A prisão foi efetuada por policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar. Segundo a PM, o indivíduo deu entrada no motel em um veículo modelo Celta de placa NIA-5983. Dentro do estabelecimento, ele ligou para a gerência do estabelecimento informando o quarto onde estava e exigindo que levassem até ele todo o dinheiro do caixa do motel.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

Os recepcionistas do local imediatamente acionaram a polícia informando da tentativa de assalto. Ao chegarem ao motel, os policiais encontraram o suspeito dentro da suíte, sozinho, portando um revólver calibre 38, um carregador, um celular e 19 munições. O carro que ele usara para entrar no motel tem registro de roubo e também foi recolhido.

Todo o material apreendido, juntamente com o suspeito, foram encaminhados para a Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

