Homem baleado em frente a boate na zona Leste morre no HUT

Victor Rodrigues de Sousa, de 22 anos, morreu no Hospital de Urgências de Teresina (HUT) um mês após ser baleado em frente a uma boate no bairro Jóquei, zona Leste de Teresina. O jovem estava internado desde o dia 25 de setembro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Além de Victor Rodrigues, outros dois homens também foram baleados na ação criminosa.

Foto: Reprodução

As três vítimas foram baleadas no momento em que deixavam a casa de show localizada na Avenida Homero Castelo Branco. Eles estavam em um veículo ônix de cor branca, estacionado em frente a boate, quando outro veículo de cor vermelha se aproximou e efetuou os disparos contra o grupo. Todos os disparos atingiram a lateral esquerda do veículo.

Os três homens atingidos foram socorridos e encaminhados para Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Com a morte de Victor, o caso passa a ser investigado como homicídio e deverá ficar sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

