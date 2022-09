Homem baleado na Av. Homero Castelo Branco morre no HUT; vídeo mostra fuga de bandidos

Dois suspeitos encapuzados assassinaram a tiros um homem identificado como Antônio Marcelo Dias Sudário, de 24 anos. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (29), na avenida Homero Castelo Branco, zona Leste de Teresina. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo informações da Polícia Militar, Antônio Marcelo e outra pessoa não identificada saíam de um restaurante quando foram surpreendido por dois homens encapuzados e armados. Os suspeitos efetuaram mais de 10 disparos contra o veículo da vítima, um carro do modelo Ônix de cor branca.



"O que a segunda vítima que estava com ele nos relatou foi que eles estavam saindo do restaurante, tinham ido almoçar, quando foram surpreendidos por pessoas encapuzadas que dispararam. Pela dinâmica, eles vieram para executar mesmo", afirmou o sargento Wilson Viana, do 5º Batalhão da Polícia Militar.

Um vídeo gravado por testemunhas mostra os dois suspeitos encapuzados entrando em um veículo de modelo sedan de cor preta logo após a execução. Pelas imagens é possível ver que os criminosos usavam coletes à prova de balas. Os suspeitos se evadiram do local e até o momento não foram localizados.

Até o momento não há informações sobre o que teria motivado o crime ou a identidade dos suspeitos de terem efetuado os disparos.

