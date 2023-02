Homem com tornozeleira eletrônica é preso no Corso de Teresina

Poucos minutos após o início do Corso de Teresina, um homem não identificado foi preso por policiais penais da Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) usando tornozeleira eletrônica. O homem estava cumprindo medida cautelar adversa da prisão e, por decisão judicial, não deveria frequentar festas em bares, boates ou similares.

Foto: Divulgação/Sejus

A monitoração dos usuários de tornozeleira eletrônica foi intensificada desde o início do mês de fevereiro em todo o Piauí. O secretário de Segurança, Chico Lucas, já havia informado em entrevista à imprensa que qualquer monitorado que fosse flagrado no Corso de Teresina, em prévias carnavalescas ou durante o carnaval, seria preso e encaminhado à Central de Flagrantes.

Foto: Divulgação/Sejus



Normalmente, esses indivíduos só podem ser presos com uma decisão judicial. Contudo, no Corso, o monitoramento está sendo feito pela Secretaria de Justiça, que repassará a localização de monitorados que compareçam à festa para Segurança para que as prisões sejam efetuadas imediatamente. A ação tem o objetivo de proteger os cidadãos e garantir segurança e tranquilidade aos brincantes.

O homem preso no Corso responde a processo criminal pelo crime de receptação. Diante do descumprimento da medida cautelar, ele foi preso e enviado à Central de Flagrantes, posteriormente será apresentado à Justiça.